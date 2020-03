Programa ‘Tempo De Aprender’ Tem 15 Mil Inscritos Com Capacitação

A capacitação gratuita, oferecida on-line, faz parte do programa Tempo de Aprender, lançado pela Secretaria de Alfabetização (Sealf) do Ministério da Educação (MEC) em fevereiro de 2020 teve cerca de 15 mil pessoas que já se inscreveram no curso de formação continuada em práticas de alfabetização.

O curso busca proporcionar a aquisição de conhecimentos, habilidades e estratégias que auxiliem os desafios do ciclo de alfabetização.

O conteúdo pedagógico foi validado por uma equipe de mais de vinte especialistas. A arte, diagramação, edição e manutenção da plataforma online, feita pelo Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais (Labtime), da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Com carga horária de 30 horas, o curso se divide em oito módulos que tratam de temas como conhecimento alfabético, fluência, vocabulário e compreensão.

Assessor da Sealf, Wiliam Cunha ressaltou que o material foi preparado com base em evidências científicas. “É um material extremamente prático que mostra as estratégias para que a aprendizagem das crianças ocorra com sucesso”, explicou.

Qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre o processo de alfabetização pode se inscrever. Com a suspensão temporária das aulas escolares, a capacitação pode ser uma boa oportunidade de estudo. “Estamos estimulando pais a fazerem o curso para aplicarem neste momento com seus filhos”, destacou Wiliam Cunha.

Para se inscrever basta seguir as instruções descritas pela Secretaria de Alfabetização no portal: http://alfabetizacao.mec.gov.br/professor-clique-aqui-para-acessar-o-curso-de-formacao.

