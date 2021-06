Programa ‘Surpreenda Varejo Digital’ do Sebrae Está Com Vagas Abertas em Catanduva

Os empreendedores terão uma excelente oportunidade de se capacitarem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) receberem informações sobre como melhorar os negócios via redes sociais, conhecerem tendências do varejo e terem acesso a orientações sobre Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todo este conteúdo será oferecido de graça, por meio do Programa Surpreenda Varejo Digital, uma parceria entre a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Sebrae SP e Prefeitura de Catanduva.

A capacitação será realizada nos dias 31/05 e 01, 02, 07 e 08/06. As palestras ocorrerão de forma on-line, sempre das 19h às 21h. É possível acessar as aulas por meio de celular, tablet ou computador/notebook. Para participar basta realizar a inscrição no site sympla.

Benefícios

Um kit LGPD será disponibilizado ao empreendedor participante. São documentos importantes de proteção ao negócio, no que fiz respeito a utilização de dados pessoais de clientes e colaboradores.

E os benefícios não param por aí. O participante que completar ao menos 75% de presença nas aulas, ganhará duas horas de consultoria com especialistas do Sebrae.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local