Programa Senac de Aprendizagem Está Com Inscrições Abertas em Catanduva

Jovens com faixa etária de 14 a 24 anos terão a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho por meio de uma parceria entre o Senac Catanduva e as empresas privadas. A instituição começará as aulas do Programa Senac de Aprendizagem a partir do dia 8 de fevereiro, de forma remota e em tempo real. Ao todo serão 35 vagas oferecidas para os candidatos. A proposta do programa é favorecer o desenvolvimento pessoal e profissional dos aprendizes, capacitando-os para atuar de maneira dinâmica e eficiente.

Entre 2011 e 2020, a unidade formou 907 jovens em 65 turmas de aprendizes, auxiliando na inserção de jovens ao mundo do trabalho. Izabela Neves foi uma das alunas do programa e afirma que as aulas foram de extrema importância para sua vida pessoal e profissional. “Me ajudou muito em questão de comunicação e expressão, através do programa eu descobri quais são os meus talentos e minhas habilidades”, explica a ex-aluna.

Segundo Marcelo Pereira da Silva, gerente do Senac Catanduva, essa é uma porta de entrada no mundo do trabalho para muitos jovens. “O Programa Senac de Aprendizagem e a oportunidade gerada pelas empresas parceiras mudam a vida desses jovens. Eles amadurecem com essa experiência e crescem profissionalmente. Além disso, muitos que realizaram o programa ocupam cargos efetivos nas empresas até hoje”, destaca.

A carga horária do programa é de 1.560 horas e o papel do Senac é oferecer a parte teórica (480 horas), gratuita tanto para o aluno quanto para a empresa do segmento de comércio de bens, serviços e turismo, que matricula seu aprendiz e promove a parte prática.

Como participar

A Lei Federal nº 10.097/00 e o Decreto nº 5.598/05 definem que as organizações de médio e grande porte considerem uma cota de 5% a 15% de seu quadro de funcionários para a inclusão de aprendizes.

Para participar do programa, os jovens devem estar frequentando a escola regular ou já terem concluído o ensino médio. Os alunos não podem interromper os estudos no período da capacitação. Os interessados em participar do programa devem procurar pelas empresas parceiras, já que o Senac não faz a contratação direta do jovem. As empresas que estiverem interessadas em participar do Programa Senac de Aprendizagem devem entrar em contato com o Senac Catanduva para saber mais sobre a parceria. O cadastro pode ser realizado por meio do Portal Senac (www.sp.senac.br/aprendizagem).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local