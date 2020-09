Programa Parcerias Municipais Retoma Atividades E Prefeitura Tem Até Dia 25 Para Atualizar

A Secretária de Desenvolvimento Regional (SDR) realizou nesta quarta-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, a reunião de retomada das atividades do Programa Parcerias Municipais. O encontro contou com a participação do Coordenador do Parcerias Municipais, Renan Bastianon, da Chefe de Gabinete, Juliana Ogawa, e do Diretor Técnico da SDR, Fernando Montoro, além da equipe técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), constituída por Andrea Calabi, Gláucio Neves e Rosane Ribeiro. Criado em 2019, o Parcerias Municipais é um trabalho de cooperação entre o Estado e as cidades paulistas para melhorar a execução das políticas públicas em cada cidade, sempre respeitando as peculiaridades, os desafios e as vocações.

O objetivo é investir no desenvolvimento regional para aumentar a competividade dos municípios, melhorar a qualidade de vida de seus habitantes e reduzir desigualdades regionais. Ao todo, 563 municípios fizeram a adesão ao Programa, que conta com mais de oito mil ações para melhorar indicadores em Saúde, Educação e Segurança Pública.

Durante a pandemia de COVID-19, o Programa fez uma pausa nas atividades para utilizar a plataforma de compartilhamento com os municípios e seus gestores experiências e boas ações realizadas ao redor do mundo. Dessa forma, o Estado pode levar informações importantes que ajudaram os gestores municipais em suas tomadas de decisão. Na reunião, ficou acertado que os representantes municipais têm até o dia 25 de setembro para atualizar as informações dos planos de ação dos respectivos municípios na plataforma oficial do Programa. As informações do Programa Parcerias Municipais, como práticas inspiradoras, metas, desafios e dados, podem ser obtidas em https://www.parceriasmunicipais.sp.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local