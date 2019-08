Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa Traz Resultado do Plano 2017-2016

A primeira etapa da campanha de vacinação de 2019 foi realizada no estado de São Paulo, de 1º a 31 de maio, com a vacinação de bovídeos (bovinos e bubalinos) de todas as idades. A dose da vacina foi reduzida e a dosagem é de 2 ml por animal. O Estado de São Paulo teve mais de 99% de vacinação concluída contra a febre aftosa. A segunda etapa começa no mês de novembro.

O Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vai apresentar os resultados dos dois primeiros anos do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), durante o I Fórum Nacional de Febre Aftosa, na Expointer.

O tema principal do Fórum será a participação do setor privado na implantação, execução e gestão do Plano Estratégico do PNEFA.

Iniciado em 2017, o Plano tem o objetivo de criar e manter condições sustentáveis para garantir o status do Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação e ampliar as zonas livres da doença sem vacinação.

Passados os dois primeiros anos, alguns pontos estão em andamento, como a finalização do georreferenciamento de estabelecimentos rurais e de interesse para a saúde animal, a correção das deficiências estruturais e operacionais das unidades veterinárias locais, e a definição e implementação de sistema eficiente de repasse de recursos para emergências zoossanitárias.

Também são consideradas ações prioritárias a implementação do banco de antígenos e de vacinas contra a febre aftosa, (Banvaco); a estabilidade de repasse de recursos financeiros federais e de fundos privados para os Serviços Veterinários Estaduais e o pleno funcionamento da Plataforma de Gestão Agropecuária com integração de cadastros, movimentações de rebanhos e postos de fiscalização. Outras demandas são o fortalecimento da vigilância na fronteira internacional, a implantação do fundo de emergência nacional e a promoção da educação e comunicação em saúde animal.

