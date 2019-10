Programa Funarte Cidadã Leva Arte Aos Municípios De Médio Porte

Vinculada ao Ministério da Cidadania, A Fundação Nacional de Artes – Funarte realiza, a partir de 2019, um conjunto de ações ligadas a várias linguagens artísticas: o Programa Funarte Cidadã. Ele é dirigido a resultados práticos para o desenvolvimento municipal, o serviço ao cidadão e a inclusão social, por meio das artes – como o circo, a música, a dança, o teatro, as artes visuais e a literatura.

O objetivo principal da iniciativa é a descentralização das grandes cidades dos recursos federais para a arte; a difusão das artes em todas as regiões o país; o impulso à inclusão social e à condição cidadã; e o incentivo às economias locais – objetivos estratégicos do Ministério da Cidadania.

Uma das ações do programa é o Prêmio Funarte Descentrarte, uma seleção nacional de 120 projetos artísticos para qualquer município do Brasil de médio porte – ou seja, que tenha entre 50 mil e 100 mil habitantes. O edital vai contemplar ações de circo, artes visuais, dança, teatro, literatura e artes integradas, cada uma com prêmios de R$ 20 mil, sendo 24 premiações por linguagem. As inscrições estão abertas até dia 21 de outubro. O Descentrarte foi criado para a promoção da cidadania e do progresso dos municípios, por meio do incentivo à criação à produção e à formação artísticas, a partir da abertura de oportunidades e da inclusão cidadã. No valor investido na ação, 2,5 milhões, estão incluídas as premiações e R$100 mil para despesas administrativas. Mais informações e inscrições em: www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-descentrarte/.

O alvo principal do Programa Funarte Cidadã é difundir as políticas do Governo Federal para as artes de modo igualitário pelo Brasil, principalmente fora dos grandes centros – onde, em geral, a produção é muito mais intensa. Além de colaborar para o desenvolvimento dos municípios, a proposta promove a qualificação de artistas e técnicos; o desfrute das manifestações de arte; e a formação de público. Ao fortalecer essa cadeia produtiva, a Funarte deseja também estimular e destacar o importante papel que a atividade artística representa para a economia.

A ideia da Funarte é incluir o Funarte Cidadã do programa Município Mais Cidadão, do Ministério da Cidadania, que levará projetos de ação social aos municípios. Notícias sobre este e outros projetos estão no Portal institucional, no endereço www.funarte.gov.br/noticias

Ariane Pio

Da Reportagem Local