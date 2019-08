Programa Frente De Trabalho Tem Vagas Em Várias Cidades Da Região

Algumas cidades de nossa região estão com vagas para inscrição para Frente de Trabalho: Marapoama, Catiguá, Itajobi e Pindorama, segundo site do Governo do Estado de São Paulo. Os participantes do programa desenvolverão atividades por até nove meses, com jornada de seis horas diárias, quatro dias por semana. O quinto dia é destinado a realização de cursos de qualificação profissional ou alfabetização. As inscrições começaram na terça-feira (27) e termina hoje (28).

Para participar você precisa estar desempregado há no mínimo um ano, ser maior de 17 anos e residente no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos.

Interessados procurar o Fundo Social de Solidariedade ou o PAT da cidade. Não se esquecendo de levar xerox do CPF, RG e da carteira profissional (da foto e o último registro).

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Governo do Estado conduz uma série de iniciativas voltadas à geração e manutenção de empregos no território paulista. Uma das ações é o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, criado em junho de 1999 e conhecido como Frente de Trabalho.

Vale destacar que a iniciativa proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social. Isso ocorre com atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais. Os participantes recebem mensalmente bolsa-auxílio de R$ 210, crédito para a compra de alimentos no valor de R$ 86 e seguro de acidentes pessoais. Eles prestam serviços de interesse local (quatro dias da semana – seis horas por dia) e frequentam o curso de qualificação profissional, um dia por semana. Ao todo, são 150 horas de capacitação.

O público-alvo do programa é composto por trabalhadores de todo o Estado desempregados há no mínimo um ano, maiores de 17 anos e residentes há pelo menos dois anos no território paulista.

Os interessados pelas vagas de emprego podem se cadastrar pessoalmente nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) espalhados pelo Estado ou acessar os sites abaixo:

https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/ ou https://empregabrasil.mte.gov.br.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 142 prefeituras já enviaram plano de trabalho para adesão à iniciativa. Confira, abaixo, a relação de municípios paulistas que integram a ação com cobertura em todo o Estado de São Paulo: Américo de Campos, Aramina, Arujá, Batatais, Brotas, Catiguá, Cosmorama, Embu das Artes, Itapevi, Jandira, Marapoama, Mendonça, Miguelópolis, Nhandeara, Pindorama, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São José do Rio Preto, Santa Albertina, São Joaquim da Barra, São Lourenço da Serra, São Paulo – Fundo Social, São Paulo – SAP, Severínia, Taiuva, Uchoa, Votuporanga e Itajobi.

Ariane Pio

Da Reportagem Local