Programa Emergencial de Desemprego Recebe Mais de 1 Mil Inscrições em 12 Horas

A Prefeitura de Catanduva contabiliza 1.013 inscrições ao Programa Emergencial do Desemprego – PED – em 12 horas da liberação da ficha de cadastro na segunda-feira, dia 15. De acordo com prévia da Secretaria Municipal de Assistência Social, do total de inscritos nesse período, 700 inscrições são de mulheres e, as demais, de homens.

O PED disponibiliza 250 bolsas-auxílio para pessoas que estejam desempregadas a mais de um ano. Por conta da pandemia da covid-19, as inscrições estão acontecendo exclusivamente online, por meio do site da prefeitura www.catanduva.sp.gov.br. Superada a fase de maior restrição, o atendimento presencial será nos CRAS. O PED tem critérios para inscrição. Dentre eles: – o candidato deve residir em Catanduva; possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos; não receber benefício do INSS; possuir Cadastro Único para programas atualizado; estar desempregado por pelo menos um ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local