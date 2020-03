Programa Educa SP Tem Cursos Para Alunos do Ensino Médio da Rede Estadual

Estão abertas as inscrições do segundo módulo dos cursos do Educa SP, promovido pela Secretaria Estadual da Educação em parceria com a Universidade São Paulo (USP). Alunos das três séries do Ensino Médio matriculados nas escolas da rede estadual podem se inscrever pelo site https://www.fuvest.br/educasp-usp/. O prazo termina no dia 13 de março e as aulas ocorrem entre os dias 23 de março e 1º de maio.

Há 15 mil vagas disponíveis para dez opções de cursos em diversas áreas. São eles: astrobiologia; fotografia; programação de aplicativos e jogos; quero engenhar!; robótica; super tecnologias; negociações internacionais; lazers, luzes e cores; decifrando seu dinheiro; expedição literária: viagem pelas letras.

A proposta do Educa SP é desenvolver áreas artísticas e técnicas, colaborando para a formação completa do indivíduo.

Curso inclui visita

até a USP

O curso é dividido em 2h diárias de atividades, que reúnem videoaulas, estudo de material complementar e tarefas guiadas por tutores, que são alunos de graduação da USP. O programa também inclui pelo menos uma visita presencial do estudante ao campus da USP mais próximo de sua residência. Além da capital, a universidade tem sete unidades instaladas pelo Interior de São Paulo.

Com o programa, a Seduc quer ampliar a formação dos estudantes do ensino médio, desenvolvendo capacidades que vão além dos conteúdos da sala de aula, além de fornecer uma amostra da vida universitária.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local