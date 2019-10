Programa de Mentoria da Fameca Realiza Roda De Conversa Com Ex-Alunos

O Programa de Mentoria de 2019 do curso de Medicina UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino (conhecido como Fameca), realizado no dia 22 de outubro, trouxe o ex-aluno do curso Micael Hamra para uma roda de conversa sobre sua experiência após sua formação. Ao todo, foram 200 alunos que participaram da atividade que aconteceu em dois horários, das 12h30 às 13h30, e das 14h30 às 15h30, no câmpus sede da Instituição de Ensino.

De acordo com nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa da UNIFIPA, o objetivo do bate-papo foi proporcionar aos alunos conhecer a experiência do ex-aluno para os graduandos do curso. “O bate-papo com o Micael foi muito interessante e importante. Porque traz para perto, um exemplo de sucesso da nossa faculdade. Além disso, ele trouxe a experiência dele em relação à faculdade, às provas de residência, à residência e ao mercado de trabalho. Ele também deu muitas dicas de estudo, de planejamento, mas a mais importante foi à questão de como proporcionar uma experiência incrível para o paciente. São momentos que podem acontecer com outras pessoas formadas na faculdade e que estejam disponíveis e dispostas a conversar com os atuais alunos”, contou o aluno do 5º ano, Renato Takeshi Ishizava.

“Foi uma ótima experiência participar de uma mentoria com o Dr. Micael Hamra. A conversa com ele foi muito significativa, principalmente pelo fato de ser um ex-famequense. Ele comentou e nos orientou sobre muitos assuntos característicos da própria faculdade, bem como suas formas de estudo de determinadas matérias e maneira como aproveitava as extensões em sua época. Além disso, nos aconselhou e nos deu algumas dicas, através da apresentação das suas dificuldades e experiências, tanto para ingressar na residência quanto as complicações já dentro dela. Essa conversa foi muito rica para o ganho de noções pessoais e profissionais para nós alunos que ainda não sabemos muito bem o que vamos encarar depois de formados”, reforçou, ainda, a aluna do 2º ano da Fameca, Giovanna Garcia Marangoni.

Esta atividade foi o encerramento do Programa de Mentoria do curso de Medicina neste ano, que é coordenado pela professora Adriana Pagan Tonon.

