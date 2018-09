Programa de Incentivo Social Está Com Inscrições Abertas

O Programa GasBrasiliano de Incentivo Social, Cultural e Esportivo está com inscrições abertas para projetos habilitados. As inscrições vão até o dia 12 de outubro e devem ser realizadas no endereço eletrônico www.gasbrasiliano.com.br­­­­­/ae­­­mpresa/programadeincentivo/2018/. As inscrições são gratuitas.

Podem participar projetos habilitados, como por exemplo, na Lei Rouanet, Lei Federal de incentivo ao esporte, as leis estaduais instituídas pelo PAC (Programa de Ação Cultural) e no Programa de Incentivo Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) dentre outros.

Conforme informações do edital de seleção, o objetivo do programa é selecionar projetos destinados, prioritariamente, a crianças e jovens e contempla municípios da região noroeste do estado.

Catanduva é um dos municípios contemplados com a ação que deve ser realizada no período de 1 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019.

O resultado deve sair no dia 5 de novembro. Não há limite máximo de projetos a serem inscritos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local