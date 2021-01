Programa de Empoderamento às Mulheres Com Deficiência Será Lançado em Catanduva

A Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Célia Leão, realizará nesta terça-feira (26), às 17h, o lançamento regional do programa TODAS in-Rede no município de Catanduva. O evento será transmitido na página oficial da Secretaria no Facebook (InclusãoSP) e contará com a participação do vereador de Catanduva, Alan Marçal, representando a prefeitura do município, além de outras autoridades que irão debater sobre temas relacionados às mulheres com deficiência.

O programa visa o empoderamento e independência das mulheres com deficiência em áreas como: trabalho e renda, direito sexual e afetivo, saúde, entre outros.

Lançamento regional do TODAS in-Rede em Catanduva com transmissão online: https://www.facebook.com/inclusaosp/.

O Programa TODAS in-Rede foi desenvolvido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo com o objetivo de incidir na promoção do empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência do Estado de São Paulo, visando a favorecer a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.

Pensando em ampliar o número de mulheres com deficiência no mercado de trabalho, o Programa TODAS in-Rede tem conexão com o Programa Meu Emprego – Trabalho Inclusivo, que promove a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, oferecendo qualificação profissional e empreendedora, Intermediação de mão de obra (Vagas de Emprego) e Emprego Apoiado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local