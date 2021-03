Programa de Bolsas de Ensino Tem Inscrições Abertas Até 28 de Março no IFSP de Catanduva

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsas de Ensino que vai até 28 de março de 2021 no IFSP de Catanduva. O Programa de Bolsas de Ensino visa apoiar a participação dos discentes em atividades acadêmicas de ensino e projetos de estudos que contribuam para a formação integral e para o aprimoramento acadêmico e profissional do aluno em sua área de formação.

A Bolsa Ensino oferece ao estudante oportunidade de desenvolver atividades educacionais compatíveis com seu grau de conhecimento e aprendizagem, interagindo com os docentes por meio de ações pedagógicas relacionadas às disciplinas dos cursos regulares.

O valor da bolsa será de R$ 400 mensais. As inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.gle/qpsujEicgrHNCheT9.

O Campus Catanduva iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2010, com cursos vespertinos e noturnos, oferecendo 80 vagas para o curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática e 80 vagas para curso técnico em Mecatrônica, ambos na modalidade sequencial/concomitante, totalizando 160 vagas. Atualmente, o Campus Catanduva possui três cursos superiores, sendo estes: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Mecatrônica Industrial e Licenciatura em Química.

O espaço físico do campus conta com nove salas de aula, 15 laboratórios, sendo 11 multidisciplinares, biblioteca, cantina e duas salas de apoio, ocupando o terreno de 50.109,47 m².

Ariane Pio

Da Reportagem Local