Programa Cidadão do Futuro realizará cerimônia de encerramento do ano letivo

Na próxima sexta-feira, dia 06 de Dezembro o Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro certificará cerca de 200 jovens com a finalização dos cursos profissionalizantes na Organização da Sociedade Civil. O evento será realizado no Teatro Municipal Aniz Pachá, às 19h e contará com a apresentação do Coral e Cia de Dança Cidadão do Futuro, coordenado pelo professor Gustavo Fávero e da e pela ex aluna do projeto Julie Marchi. A cerimônia é uma tradição na OSC e será um dia de muita festa e alegria. O espetáculo este ano tem como tema central a “Singularidade”, onde os jovens irão trazer diversas formas de preconceito enfatizando a importância do respeito.

De acordo com a Coordenadora Administrativa, Maria Teresa Catanho e da Psicóloga Luana Leticia Banhos, a formatura é o selo do aprendizado adquirido. “Todos os adolescentes que participam do programa aprendem mais que uma função, adquirem uma lição de vida e selam tudo isso com uma formatura”, comentaram.

Inaugurado em 25 de Agosto de 1996 o Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, teve origem por decisão do Ministério do Exército, que sentiu a necessidade de se envolver com a população, fazendo atendimento aos menores carentes, prevenindo assim futuros problemas sociais. A Organização Social Civil, tem como principal objetivo propiciar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou exclusão social e oferecer para os alunos oportunidades para o fortalecimento familiar, pessoal e social (fortalecimento de vínculos) e qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Hoje, a OSC conta com 450 jovens na faixa etária dos 12 aos 20 anos. Cerca de 250 estão diariamente na instituição sendo preparados e se qualificando para o mercado de trabalho com os cursos de Rotinas Administrativas, Gestão Empresarial, Operador de Computador e Auxiliar Administrativo e 200 jovens tem acompanhamento profissional através do curso de Almoxarife, Assistente Administrativo Industrial e Técnicas Bancárias.

Além dos cursos de profissionalização e de acompanhamento no mercado de trabalho o programa tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo desenvolvido pela equipe de referência onde são trabalhados temas com os jovens, abordando o cotidiano deles com a família, criando laços familiares e também integrando a família ao contexto da instituição. Em 23 anos, mais de 6.000 jovens já passaram pela OSC e tiveram suas vidas transformadas com carinho, amor e respeito dedicado aos jovens. A OSC tem como parceiros, Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, SESC, SENAC, SENAI e Empresas Parceiras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local