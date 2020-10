Programa Cidadão do Futuro Promove Ação Entre Amigos Para Arrecadar Recursos

Para enfrentar a crise financeira provocada pela pandemia do Coronavírus, o Programa Beneficente Cidadão do Futuro está promovendo uma Ação Entre Amigos para angariar recursos. Todo o valor arrecadado será para cobrir as despesas da instituição.

O grupo vai sortear um kit churrasco contendo: 1kg de coxa e sobrecoxa, 1 peça de picanha, 1kg de linguiça toscana, 1 maminha na mostarda, 1 pacote de pão de alho e 1 pacote de carvão de 3kg. A adesão custa R$10,00 e o sorteio será realizado no dia 29 deste mês.

O Programa Beneficente Cidadão do Futuro tem como principal objetivo propiciar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou exclusão social e oferecer para os alunos oportunidades para o fortalecimento familiar, pessoal e social (fortalecimento de vínculos) e qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Atualmente a instituição conta com 450 jovens na faixa etária dos 12 aos 20 anos. Cerca de 250 estão diariamente na instituição sendo preparados e se qualificando para o mercado de trabalho com os cursos de Rotinas Administrativas, Gestão Empresarial, Operador de Computador e Auxiliar Administrativo e 200 jovens tem acompanhamento profissional através do curso de Almoxarife, Assistente Administrativo Industrial e Técnicas Bancárias.

Além dos cursos de profissionalização e de acompanhamento no mercado de trabalho o programa tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo desenvolvido pela equipe de referência onde são trabalhados temas com os jovens, abordando o cotidiano deles com a família, criando laços familiares e também integrando a família ao contexto da instituição.

Para os interessados em concorrer ao kit e a ajudar a entidade, basta entrar em contato através do telefone (17) 3521-7018.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local