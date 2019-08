Programa Caic Jovem Volta Às Aulas Com Novos Cursos Na Grade

Com o segundo semestre já tendo começado, a capacitação profissional Caic Jovem, que é oferecida pela Prefeitura de Catanduva, divulgou cursos novos em sua grade. Dentre as novidades, os alunos tiveram a primeira aula de inglês, operador de caixa, informática e designer de sobrancelha, na última segunda-feira, dia 5 de agosto.

“Nas próximas semanas, está previsto o início de mais cursos, como o de engenharia mecânica e marcenaria. Por conta das opções diversificadas de atividades, o aluno pode escolher participar do curso que se enquadre mais ao seu perfil. A programação é ofertada a partir de parcerias firmadas com instituições de ensino da cidade. Para 2019, o conteúdo aplicado aos estudantes tem envolvimento de profissionais do Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES), Instituto Federal, Senac e Senai”, informa a Prefeitura de Catanduva em informação divulgada ao O Regional.

As atividades são voltadas a adolescentes que possuem entre 12 e 18 anos de idade, ou seja, do 6º ano ao ensino médio, desde que eles estejam devidamente matriculados em escolas da rede municipal ou estadual. Atualmente, 260 vagas já estão preenchidas, além da demanda gerada pelos cursos de aprendizagem em andamento, que têm público específico por meio de encaminhamento das empresas e do Senai.

Estudantes que estiveram interessados em participar do programa podem obter outras informações sobre como proceder para efetivar a matricula através do telefone (17) 3524-9944, ou, ainda, ir diretamente à sede do Caic Jovem.

Da Reportagem Local