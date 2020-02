Programa Caic Jovem Está Com Matrículas Abertas Para 2020

O programa de capacitação profissional Caic Jovem, mantido pela Prefeitura de Catanduva, está com matrículas abertas para 2020. O público-alvo das atividades é formado por adolescentes com idades entre os 13 e 16 anos, que podem adquirir conhecimentos em diversas áreas no contraturno escolar.

De acordo com a diretora Elizabeth Boni, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas por alunos de escolas municipais e estaduais. Além da estrutura educacional, os participantes recebem transporte e alimentação fornecidos pela Prefeitura. No local, os jovens têm acolhimento e ensinamentos de segunda a sexta-feira. “Nosso programa visa preparar esses jovens para o mercado de trabalho, aprimorando aptidões desenvolvidas nas atividades, além de mantê-los afastados dos perigos que podem ser oferecidos nas ruas”, destaca.

A sede do Caic Jovem dispõe de toda a infraestrutura necessária para as atividades, como laboratórios de informática, oficinas de elétrica, marcenaria, costura, panificação, beleza e outras salas para o conteúdo teórico.

A definição dos cursos para 2020 está em andamento e devem ser divulgadas em breve. No ano passado, parcerias foram firmadas com Senai, Senac, Instituto Federal, Imes Catanduva e Centro Paula Souza para cursos profissionalizantes nas áreas de energia fotovoltaica, panificação, artesanato, pizzaiolo, corte e costura e música, e aulas de inglês, raciocínio lógico, matemática, redação e interpretação de texto.

Matrículas

Para a matrícula, o pai ou responsável deve comparecer no Caic Jovem com documentos pessoais do adolescente, como RG, CPF e atestado de escolaridade. Os documentos dos responsáveis e comprovante de residência também devem ser apresentados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3524-9945.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local