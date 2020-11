Programa Beneficente Cidadão do Futuro Inicia na Próxima Semana Rematrícula

O Programa Beneficente Cidadão do Futuro divulgou o cronograma para o processo de rematrícula para o período da manhã e tarde. Os pais ou responsáveis deverão comparecer para assinar e comunicar a entidade em qual período o jovem vai ingressar em 2021.

De acordo com o cronograma a rematrícula para o período da manhã será do dia 16/11 a 20/11, das 8h ao meio-dia. Os cursos disponíveis são Rotinas Administrativas e Assistente Administrativo Industrial administrados pelo Professor Caio.

Para o período da tarde a rematrícula deverá ser feita a partir do dia 23/11 até 27/11, das 8h ao meio-dia. Os cursos disponíveis são os mesmos do período matutino e serão administrados pelo Professor Sérgio.

Os documentos necessários para efetivação da rematrícula são: declaração da escola e boletim escolar de 2020. Já a matrícula para adolescentes e jovens será realizada do dia 01 a 10 de Dezembro, das 8h ao meio-dia. Os interessados devem estar munidos com certidão de nascimento, RG, CPF, declaração da escola onde estuda, boletim escolar, comprovante de residência e o documento do responsável (RG). Outras informações podem ser obtidas através do telefone (17)3521-7018.

Sobre o Programa

O Programa Beneficente Cidadão do Futuro tem como principal objetivo propiciar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou exclusão social e oferecer para os alunos oportunidades para o fortalecimento familiar, pessoal e social (fortalecimento de vínculos) e qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Atualmente a instituição conta com 450 jovens na faixa etária dos 12 aos 20 anos. Cerca de 250 estão diariamente na instituição sendo preparados e se qualificando para o mercado de trabalho com os cursos de Rotinas Administrativas, Gestão Empresarial, Operador de Computador e Auxiliar Administrativo e 200 jovens tem acompanhamento profissional através do curso de Almoxarife, Assistente Administrativo Industrial e Técnicas Bancárias. Além dos cursos de profissionalização e de acompanhamento no mercado de trabalho o programa tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo desenvolvido pela equipe de referência onde são trabalhados temas com os jovens, abordando o cotidiano deles com a família, criando laços familiares e também integrando a família ao contexto da instituição..

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local