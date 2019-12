Profissionais Trabalham Na Noite Da Virada 2020

Enquanto muitos comemoram a virada do ano velho para o ano novo, diversos profissionais estão na labuta para garantir serviços essenciais. É o caso da enfermeira Roberta Nunes, de 43 anos, sendo 10 anos de profissão. A virada de ano para ela será de muito trabalho.

“Eu sou enfermeira e a gente depende de escala. Quando chega ao fim do ano independentemente se você trabalhou no ano anterior, você vai trabalhar normalmente. É ruim por uma parte porque a gente deixa família, irmãos, mãe, toda essa questão a gente deixa, só que a gente já está acostumada, sabe que é da nossa profissão. Isso é diariamente. No nosso aniversário, por exemplo, comemora em outra data, não que não seja importante, mas temos o trabalho. Quando a gente escolhe trabalhar na área de saúde como médico ou enfermeiro, a gente já sabe que vai ser preciso abdicar de inúmeras coisas. Festas de fim de ano, Carnaval, enquanto todo mundo está se divertindo, a gente está cuidando das pessoas, deixa a nossa diversão naquele dia para cuidar do outro”

Ela afirma já ter se acostumado com a rotina de trabalhar durante datas festivas, mas diz que encontrou um ‘jeitinho’ de se confraternizar tanto com os colegas, quanto com os familiares.

“Quando estamos de plantão a gente se confraterniza entre colegas de trabalho e depois quando arrumamos um tempinho, ligamos para a família ou liga antes e deseja que o próximo ano seja maravilhoso”, detalha.

Para o caminhoneiro Angelim Benaducci, esse ano não conseguirá chegar em casa para passar com a família. Caminhoneiro há mais de 30 anos já está acostumado com datas que tem passar na estrada trabalhando e conta que trabalhar durante a virada de ano ajuda na composição da renda.

“Como se forma fila na hora de descarregar e chega perto do dia do ano novo, muitas empresas fecham para a data, mas nos caminhoneiros tem que ficar esperando reabrir, ai acabamos ficando por aqui mesmo no porto ou vamos para um restaurante com outros caminhoneiros e comemoramos juntos, ligamos pra família para desejar feliz ano novo e vida que segue, o importante é ter trabalho e saber que a família está feliz” comenta o caminhoneiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local