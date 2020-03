Profissionais Ganham Homenagem Feita Por Empresária De Catanduva

Médicos e enfermeiros do Hospital Unimed São Domingos (HUSD) foram surpreendidos com lanches e cartas de reconhecimento, entregues por uma empresária da cidade.

O carinho foi feita por uma empresária, com apoio das filhas gêmeas de 10 de anos e um filho de nove anos, preparou os lanches e, em cartas escritas à mão, agradeceram os profissionais e os apoiaram contra a crise do Coronavírus. Obstetra e cooperada da Unimed Catanduva, Samantha Barrionuevo da Costa foi umas das primeiras profissionais a ser surpreendida com o reconhecimento. “É uma atitude linda e que nos fortalece”, disse.

No conteúdo da carta tinha a seguinte mensagem: “Queridos médicos e guerreiros nesta batalha contra o Coronavírus, obrigada por se dedicarem tanto. Nós queremos ajudá-los (nem que seja só um pouquinho) com estes lanches para que matem a fome e trabalhem para logo acabar com essa tragédia. Que Deus os abençoe. Obrigada!”

A ação foi compartilhada no Facebook da Unimed Catanduva ontem (20) e não demorou muito para ter mais de 50 comentários em menos de 1h de postagem. As pessoas elogiaram a atitude da empresária e também já aproveitaram e deixaram seu recado para todos dos profissionais que estão trabalhando em meio ao caos da nova doença do coronavirus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local