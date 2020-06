Profissionais dos CRAS Recebem Capacitação Para Manejo de Pessoas com Sintomas de Covid-19

Os profissionais da Secretaria de Assistência Social passaram por capacitação para o fluxo e manejo de pessoas em situação de rua que apresentarem sintomas respiratórios. A ideia é que os profissionais atuem, de maneira correta, no encaminhamento dos casos e evitem a contaminação e propagação do vírus. A qualificação foi voltada para as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro Pop e Casa de Passagem, que lidam diretamente com esse público. A etapa, realizada no Centro Pop foi dirigida pela equipe do Programa Consultório na Rua e da coordenação da Atenção Básica da Secretaria de Saúde. No total, 20 profissionais, divididos em dois grupos de 10 pessoas, participaram da capacitação, que teve duração de 4 horas. Durante as atividades, foram reforçadas as orientações sobre a Covid-19 e a importância da utilização de equipamentos de proteção individual no contato com casos suspeitos ou confirmados da doença. As pessoas em situação de rua são vulneráveis ao contato com o novo coronavírus, visto que muitas não praticam as recomendações de higiene e etiqueta respiratória, além de manterem contato com uma diversidade de pessoas ao longo do dia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

