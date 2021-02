Profissionais do Recanto Monsenhor Albino Recebem Moção de Agradecimento

O conselheiro Newton Fernando Veteri solicitou e o Conselho Municipal de Saúde aprovou, por unanimidade, Moção de Agradecimento e Reconhecimento a todos os profissionais e dirigentes do Recanto Monsenhor Albino pelo trabalho, esforço e profissionalismo despendidos frente à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Em um ano atípico e cheio de desafios impostos a todos estes profissionais, que atuaram e ainda estão atuando com afinco e total dedicação no enfrentamento da doença, visando mitigar seus efeitos. O ofício foi enviado à gerente administrativa e financeira do Recanto, Sílvia Helena Galetti Moreno, e assinado pelo presidente do Conselho, Carlos José Dezuani Júnior, e pelo conselheiro Newton Fernando Veteri.

O Recanto atende idosos acima de 60 anos saudáveis ou com problemas de saúde. Atualmente encontram-se pacientes saudáveis e alguns com Alzheimer, Parkinson, traumatismo craniano, com problemas psiquiátricos, dentre outras doenças degenerativas. Mantido pela Fundação Padre Albino, a entidade atende atualmente idosos de ambos os sexos e oferece um espaço com área verde, local para caminhadas e diversas atividades.

Para os interessados em contribuir com doações ou para conhecer o trabalho desenvolvido, basta entrar em contato através do telefone (17)3522-5234 ou (17)3522-5052. O Recanto fica localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (estrada que liga Catanduva à Novais).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local