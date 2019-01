Profissionais do Programa Mais Médicos Assumem Funções em Santa Adélia

Três profissionais do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, assumiram as funções em Santa Adélia neste mês. Os especialistas brasileiros ocupam as vagas que antes eram exercidas por médicos cubanos. São eles: Ellen Thaís França, Bruno Hercos e Luiz Paulo Campos. Os médicos já atuavam na região.

Ellen Thaís França atende na Unidade de Saúde ‘Carlos Palma’, Cohab. Natural de Belém, no Pará, cursou medicina em Presidente Prudente, é clínica geral e reside em São José do Rio Preto.

Já Bruno Hercos Fontes é natural de Uberaba-MG, é recém-formado. Também reside em São José do Rio Preto e está integrado na Unidade de Saúde ‘Antônio Caetano de Souza’, no Jardim Paulista.

Luiz Paulo Campos assumiu a Unidade de Saúde ‘José Grangeia’, no distrito de Botelho. É natural de Olímpia, formado pela Universidade de Niterói, atuou muitos anos em São Paulo, mas retornou ao interior. É médico do trabalho, cirurgião e geriatra.

“Ficamos um pouco receosos por ocupar vagas de médicos que atendiam já há um tempo na cidade, mas temos sido muito bem recebidos e acolhidos por todos que passam pelas Unidades de Saúde”, dizem os médicos.

O secretário municipal de saúde, Fabrício Franco, ressalta que os atendimentos agora foram normalizados. “O atendimento nas Unidades de Saúde já foi normalizado e os novos médicos já estão conhecendo os servidores, atendendo a população e se integrando na comunidade. Eles estão há poucos dias no município, mas temos recebido diversos elogios quanto ao atendimento dos profissionais e ficamos muito felizes com este retorno da população”, conclui.

Karla Sibro

Da Reportagem Local