Profissionais do Hospital Unimed Ganham Carta de Agradecimento Por Trabalho Contra a Covid

Profissionais e dirigentes do Hospital Unimed São Domingos receberam moção de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho, esforço e profissionalismo despendidos frente à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

A moção foi indicada pelo conselheiro Newton Fernando Veteri e aprovada por unanimidade pelo plenário do Conselho Municipal de Saúde de Catanduva.

Internado por seis dias na Unidade Respiratória no Hospital Unimed São Domingos (HUSD), o advogado Cássio Alessandro Spósito, que teve alta no dia 10, homenageou a equipe da unidade com uma linda cesta e uma carta emocionante destacando todo o carinho recebido de cada um.

Confira trechos da carta: “Seria leviano da minha parte se, após seis dias nesta unidade, após alta, não voltasse para me dirigir aqueles que, junto com Deus, me proporcionaram uma nova oportunidade de vida. Gratidão é a palavra a ser enaltecida neste momento. (…) quero agradecer toda equipe médica, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes, pessoal da limpeza, enfim, todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, colaboraram para a minha recuperação(…).”

Ariane Pio

Da Reportagem Local