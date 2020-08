Profissionais de Saúde que Atendem Pelo SUS São Testados Para Covid-19

Com expectativa de realizar cerca de 8 mil testes para a Covid-19, a Secretaria Municipal de saúde iniciou a realização de exames em todos os profissionais da área que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Numa parceria com o instituto Butantan, na primeira semana de realização dos exames. De 825 servidores testados, 63 confirmaram a doença.

De acordo com a prefeitura de Catanduva, os exames estão sendo realizados em profissionais da saúde que apresentaram ou não apresentaram sintomas.

Conforme informou a secretaria, os testes foram enviados pelo Instituto Butantan. Dentro dessa parceria, o próprio instituto coordena a plataforma de laboratórios que geram os diagnósticos. Posteriormente, os resultados são remetidos aos atendidos via mensagem de texto em seus celulares.

O teste rápido IgM/IgG fica pronto em aproximadamente 15 minutos. Por meio desse exame sorológico é possível identificar a infecção na fase ativa ou na fase mais tardia da doença. Nesse contexto, outros grupos, considerados mais expostos ao contágio da doença, já foram atendidos. “A expectativa é melhorar a dimensão da evolução da Covid-19 no município. Esse trabalho tem sido importante para que possamos definir ações de enfrentamento”, ressalta Daniela Bellucci, diretora de Vigilância em Saúde.

As equipes realizaram testes em funcionários do Centro de Especialidades Médicas (CEM), Caps II, Caps AD, Centro de Reabilitação (CRI), Samu, Central Odontológica (CEO), Secretaria Municipal de Saúde, UBS Central, UBS Soto, USF Monte Líbano, USF Alpino, UBS Glória, USF Nosso Teto, UBS Vertoni e EMCAa.

Catanduva contabilizou 3.105 casos positivos de Covid-19 e 91 mortes provocadas pela doença até a sexta-feira, dia 28. Dois óbitos estão em investigação.

Asilos

O secretário de saúde Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior afirmou na última quarta-feira, durante reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde que o surto da Covid-19 nos asilos em Catanduva já foi controlado. No balanço realizado, no Lar São Vicente de Paulo residem 85 idosos, destes foram confirmados 32 casos positivos para a Covid-19 e 10 óbitos. No local pacientes que testaram positivo ficaram em áreas isoladas. No Recanto Nosso Lar onde residiam 38 idosas, 21 testaram positivo e foram registrados sete óbitos. Na casa de permanência, as senhoras que não foram infectadas pelo vírus ou foram para casa de familiares ou foram instaladas em uma casa ao lado do Recanto. Evitando o contato com as mulheres que testaram positivo.

Na casa de permanência particular Dinmais, onde residem nove idosos, foram confirmados quatro casos positivos e um óbito.

Karla Konda

Editora Chefe