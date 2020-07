Profissionais de Beleza Fazem Manifestação On-Line Para Reabertura de Salões

Organizadores do ramo de beleza promoveram ontem (04) uma manifestação on-line pedindo a reabertura dos salões. Os representantes do setor pediram que a decisão do governo federal, de que salões de beleza fazem parte de serviços essenciais, seja respeitada. A manifestação reivindicou ao governo do estado de São Paulo e à Prefeitura de Catanduva que haja reabertura. De acordo com os profissionais, o ramo tem conhecimento sobre as regras sanitárias e respeitaria o distanciamento social para contenção da Covid-19 na reabertura de seus negócios. O grupo também garantiu o uso de máscaras e equipamentos de proteção para manter a segurança física dos funcionários e clientes. “Sou cabeleireira, emprego outras pessoas, que como eu, levam o pão de cada dia para dentro de casa, são chefes de família. Dependemos único e exclusivamente do salão, é minha única fonte de renda; e como consequência das pessoas que trabalham comigo se não pudermos trabalhar não temos como viver, saldar compromissos, não há como comer. Pedimos um olhar da Prefeita Marta para conosco, com nossa classe, senão fatalmente iremos à falência e ainda levaremos conosco inúmeras outras famílias. Imploramos por fôlego, já que estamos parados há quase quatro meses e extrapolamos o limite para sobreviver. Contamos com a Prefeita com o olhar de administradora do povo de Catanduva, com seu bom senso e coerência. Com certeza a Prefeita não quer seu povo destruído, falido e morrendo de fome, que mata mais todos os dias do que o Covid-19”, explicou uma das profissionais. Donos de barbearia também pediram a liberação nos atendimentos. “Nossa classe também se enquadra como trabalho essencial, precisamos da compreensão da Prefeita Marta nesse momento”, destacaram.

Em nota ao O Regional a Prefeitura informou que a liberação para reabertura de salões de beleza só poderá ser feita quando Catanduva estiver na Fase 3 (Amarela) do Plano de São Paulo. “A Prefeitura de Catanduva precisa seguir, de forma obrigatória, as normativas estaduais estabelecidas no Plano São Paulo de flexibilização. Neste sentido, a reabertura de salões de beleza e barbearias só é permitida na fase 3, cor amarela. Entretanto, a região de São José do Rio Preto está enquadrada na fase laranja, na qual esses segmentos ainda precisam permanecer fechados.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

