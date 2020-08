Profissionais Da Saúde Poderão Participar De Minicurso Sobre Gestão No Próximo Dia 20

A Faculdade Serra Dourada de Lorena (SP) oferece um minicurso gratuito para profissionais que atuam na área da saúde. Focado em estratégias de gestão, o curso quer oferecer a este segmento, conhecimento a respeito do funcionamento prático de hospitais e unidades de saúde. O curso será realizado no próximo dia 20 de agosto.

A atividade acontece das 10h às 1h no formato on-line, e terá como facilitadores Antônio Netto, especialista em gestão de instituições financeiras e produtos financeiros (FGV-SP), gestão de projetos (Fiap) e mestre em engenharia de produção (Unesp), e Luís Eduardo Neves Loureiro, especialista em Gestão Organizacional e Recursos Humanos (UFSCAR) e Gestão Empresarial (FGV).

A proposta do curso é oferecer conhecimento prático para aos profissionais que, além do conhecimento específico na área de saúde, se veem, muitas vezes, desafiados a pensar gestão de contas, fazer provisão de caixa, planejar a comunicação, organizar sistemas, preparar a contabilidade, entre outros.

Na programação ainda estão previstas discussões sobre organização societária, gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão financeira, formação de preços, planejamento e execução de estratégias entre outros.

Segundo Olívio de Sá Rodrigues Júnior, diretor geral da instituição, esta atividade, como as demais propostas da Serra Dourada, tem como objetivo propiciar aos profissionais do Vale do Paraíba, o aprofundamento em conhecimentos necessários para o atual mercado de trabalho. Ele reforça que este é um pensamento disruptivo de todas as unidades do Grupo Santo Antonio – GSA, do qual a Serra Dourada faz parte.

Podem participar profissionais do setor da saúde, independentemente do tempo de graduação ou estudantes da área da saúde, que buscam melhorar seu negócio ou começar suas práticas. Profissionais dessas áreas envolvidos na gestão de suas clínicas ou hospitais, para os que se preparam para a sucessão nos locais em que atuam e também para profissionais de gestão interessados em aprofundar-se no segmento de saúde.

O curso é totalmente gratuito e para participar é necessário inscrever-se pelo link https://www.sympla.com.br/gestao-para-profissionais-da-saude__931572.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

