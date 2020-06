Profissionais da Saúde de Novais Recebem Capacitação Para Manejo de Pacientes com Covid-19

Na última quinta-feira, dia 18, os profissionais de saúde do Centro de Saúde José Roberto Flausino Pinto receberam treinamento para manejo de pacientes com sintomas de Covid-19. A capacitação é feita inicialmente pela parte teórica e em seguida pela parte prática.

A atividade foi conduzida pelo profissional Josimar Batista Aranha, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Catanduva. O objetivo é reforçar as informações sobre a doença para todos os profissionais da área da saúde e intensificar as estratégias do trabalho para reduzir a disseminação do vírus Covid-19 no município.

De acordo com o boletim do coronavírus, há 8 casos confirmados, 7 curados, 22 suspeitos e 40 descartados. Além das medidas de prevenção adotadas pelo município, como a sanitização em espaços públicos e em locais onde há maior fluxo de pessoas, a Prefeitura também está realizando a distribuição gratuita de kits com álcool gel e máscaras de proteção para moradores da zona rural.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

