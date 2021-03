Profissionais da Saúde de Catanduva São Premiados em Congresso Estadual

O 34º COSEMS – Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, assim como a 17ª Mostra de Experiências Exitosas teve 491 trabalhos inscritos, foram 10 equipes entre elas a de Catanduva.

A equipe Nasf 4 de Catanduva-SP, participou com o trabalho “Intervenção Psicológica e Social: Mudando uma Expectativa de Vida”, conquistando o 10º Prêmio David Capistrano. O evento aconteceu de 09 a 12 de março e foi realizado, via on-line. O prêmio tem por objetivo incentivar às equipes municipais de Saúde, visando mostrar que o SUS é capaz de oferecer excelentes experiências, possibilitando uma troca de conhecimentos e experiências entre os municípios, o que é de suma importância para a gestão. Agora o trabalho da equipe do NASF 4 será apresentado em congresso nacional, em data a ser definido.

A equipe Nasf 4 é responsável pelo Distrito 4 do município de Catanduva, que inclui USF Gaviolli I e II, USF Santo Antônio, UBS Central, USF Theodoro e USF Del Rey. Com o resultado deste prêmio conclui-se a eficácia da intervenção multidisciplinar na mudança de expectativa de vida, reconstruindo vínculos afetivos familiares e atuando em pontos de difícil resolução. Um trabalho que demonstra a importância do planejamento do projeto terapêutico singular em reunião de matriciamento e atuação multidisciplinar que visa garantir a promoção de saúde em todos os aspectos.

Os profissionais que participaram do trabalho vencedor: Ana Karoline Rossi Vargas – assistente social, Alessandra de Lima – psicóloga, Daniela de Arruda – fisioterapeuta, Daniela Espírito Santo Coca Rodrigues – fonoaudióloga, Guilherme Henrique Soares de Lima – ed. físico, Sabrina Bianchi Camacho – nutricionista, Suelen Aparecida Moreira – terapeuta ocupacional.

Ariane Pio

Da Reportagem Local