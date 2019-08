Profissionais Da Educação Dão Dicas De Como Manter Bom Desempenho Na Volta Às Aulas

Com o período de volta às aulas, é normal que o estudante sinta dificuldades em se readaptar à rotina escolar para garantir eficiência nos estudos e bom desempenho durante as aulas. É para esse tipo de aluno que o Governo do Estado divulgou algumas dicas para ajudar a manter uma rotina saudável de estudos. As informações são passadas pela coordenadora de projetos do Centro Paula Souza e psicóloga, Rosemeire Ferraz.

Foco

“Após ser aprovado em um processo seletivo, é muito importante não perder o foco desde o começo do curso. Não se esqueça dos motivos que o levaram a prestar o Vestibulinho ou o Vestibular e mantenha seus objetivos no horizonte. Você quer conseguir o primeiro emprego ou uma colocação melhor no mercado de trabalho? Ou a meta é se especializar em uma área, atualizar seus conhecimentos? Não perca isso de vista. O foco em sala de aula também é essencial para aproveitar o conteúdo e identificar quais disciplinas merecem atenção extra. Um pouco de distração é normal, mas caso você esteja com muita dificuldade de manter a concentração, converse com o professor ou com um especialista, como um psicólogo, para compreender onde está o problema e como vocês podem trabalhar juntos na solução”.

Dedicação

“O ideal é que o aluno estabeleça um período diário, de mais ou menos uma hora, para retomar o que foi abordado nas aulas do dia e tirar dúvidas com o professor o quanto antes. É importante compreender todo o conteúdo antes de passar para uma próxima fase do aprendizado. Desse modo, fica mais fácil acompanhar novos tópicos e evitar nervosismo e ansiedade na hora das provas ou da apresentação de trabalhos”.

Planejamento

“O semestre passa rápido e, quando você se dá conta, já está na hora dos exames finais. Por isso, não deixe para correr atrás de boas notas nos 45 minutos do segundo tempo. Planeje maior tempo de estudo e pesquisa para as disciplinas nas quais você tem maior dificuldade desde o início do semestre. Acumular matéria não estudada e trabalhos é ruim para seu desempenho acadêmico e para sua saúde mental”.

Alimentação e sono

“Principalmente para os adolescentes, a falta de sono acarreta cansaço mental e corporal, o que pode prejudicar muito o desempenho na escola. O ideal é estabelecer um horário para ir para a cama durante a semana, controlar o consumo de gordura e açúcar e nunca descuidar da hidratação, principalmente em períodos de clima quente e seco”.

Lazer

“O lazer tem de ter espaço nessa fase da sua vida. Isso vale para o videogame, as séries, o convívio com a família e os amigos. A socialização e a diversão não são menos importantes que as outras dicas e são essenciais para se desligar um pouco da rotina de estudos. Caso consiga aliar esses momentos de descanso com algum exercício físico, melhor ainda: andar de bicicleta, nadar ou até mesmo caminhar, especialmente se for em contato com a natureza, são atividades que ajudam a recarregar as energias”.

O professor de História e Geografia, Matheus Garcia, ainda dá mais algumas dicas, falando especialmente sobre o ambiente que a escola represente: “O aluno precisa manter o foco em relação ao estudo, mas, principalmente, manter o desenvolvimento da responsabilidade, que a educação tem que ser uma parte da vida do aluno. É importante, também, se manter atento à questão do entendimento do espaço. Entender que a escola é um lugar de aprendizado, e não puramente de assistência ou recreação. Porém, ao mesmo tempo em que esse desenvolvimento do senso de responsabilidade é muito importante, ele não pode ser exacerbado para não criar ansiedade no aluno, o que geraria consequências negativas no aluno”.

Da Reportagem Local