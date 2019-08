Profissionais Da Educação Apostam Em Jogos E Demais Atividades Lúdicas Para Alfabetizar As Crianças

As práticas lúdicas, na maioria das vezes, têm espaço apenas fora das salas de aula. E, para muitos especialistas, esse é um dos fatores que tornam a escola cada vez menos atrativa aos jovens, levando à falta de interesse, à indisciplina e até mesmo à evasão. Pensando em reverter esse cenário, alguns profissionais da educação estão apostando em ferramentas de ensino mais eficazes para prender a atenção dos estudantes.

A Atividade lúdica é representada através de jogos e brincadeiras que, de certo modo, contribuem para um melhor aprendizado das crianças dentro da sala de aula. A vivência de acontecimentos lúdicos caracteriza um impulso em direção aos resultados esperados. O brincar, o jogo, o brinquedo e a atividade lúdica quando planejados, organizados com a intenção clara de exercício pedagógico, podem ser objetos de articulação no sentido de aproximação e de criação de vínculos positivos entre os sujeitos envolvidos, possibilitando uma ação interdisciplinar.

O lúdico é a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, música e dança. O intuito é educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os outros. O primeiro significado do jogo é o de ser lúdico, ou seja, ensinar e aprender se divertindo. O lúdico está em todas as atividades que despertam o prazer. Desta maneira, o lúdico e intrínseco a ele, o brincar, têm sido objetos de estudo de diversas pesquisas em Educação no Brasil, principalmente na educação de infância, e cada vez mais os profissionais da educação estão apostando neste novo método de ensinar, que é muito mais dinâmico e prazeroso.

“Os alunos acabam não percebendo que estão aprendendo um conteúdo e estudando de uma forma diferente. E é justamente isso que torna esse método mais eficiente e eficaz. Quando se leva o prazer e a diversão junto com a aprendizagem você acaba fazendo o aluno aprender sem nem ao menos perceber, aí eles já não vão mais dizer que tiveram uma aula chata de matemática ou uma aula entediante de português, eles vão dizer tudo o que aprenderam durante o expediente escolar, se divertindo e brincando”, conta o pedagogo Antônio Carlos Silva.

André Santos

Da Reportagem Local