Professores Municipais De Catanduva Passam Por Capacitação Na UNIFIPA

Atividades foram encabeçadas pelos professores Fernando Varoto e Luciana de Carvalho

Ao todo, 340 professores da Rede Municipal de Ensino de Catanduva participaram do ‘Conhecer para aplicar’, uma capacitação encabeçada pelo curso de Licenciatura em Educação Física da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino. A ação, que foi no dia 7 de agosto, fez com que os professores tivessem atividades das 7h30 às 17h00 no Complexo Esportivo e sala de informática do câmpus Sede da instituição de ensino.

Toda a capacitação girou em torno da BNCC – Base Nacional Comum Curricular. A professora Luciana de Carvalho Leite coordenou as atividades no laboratório de informática, com estrutura de um planejamento de aula. Já o professor Fernando Varoto foi o responsável por ministrar o curso ‘Traços, sons, cores e formas’.

Em maio

E essa não foi a primeira vez que a Licenciatura em Educação Física promoveu cursos de capacitação. No dia 18, o curso ‘Atividades de aventura no contexto escolar’, foi exclusivamente para professores, alunos e egressos. Esse mesmo foi ministrado pelo próprio professor Fernando Varoto, que trabalhou as temáticas de Corrida de Orientação, Trekking (trilha), Mountain Bike e Bússola. A atividade aconteceu das 8h00 às 17h00 e foi dividida em duas etapas. Durante o período da manhã, foi passado conteúdo teórico, e à tarde, realizada a parte prática do curso. Foram oferecidas, na época, 40 vagas que tiveram inscrições gratuitas e feitas pela internet.

