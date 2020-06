Professores De Etec Têm Até Hoje Para Inscrição Em Webinar Da AWS

Termina hoje (28), o prazo para professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) se inscreverem no seminário virtual sobre o AWS Educate*, plataforma educacional de aprendizado de computação em nuvem desenvolvida pela Amazon Web Services (AWS).

O webinar marca o início das atividades previstas na parceria entre o Centro Paula Souza (CPS) e a empresa norte-americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que possibilita que educadores e estudantes de todas as unidades da instituição tenham acesso gratuito ao programa.

O webinar vai orientar quanto ao cadastro de usuários, possibilidades didáticas e conteúdos disponíveis na plataforma, entre outras práticas. Apesar de oferecer conteúdos relacionados mais diretamente aos cursos técnicos e superiores tecnológicos do eixo de Informação e Comunicação, todos os professores e estudantes têm acesso à plataforma pelo e-mail institucional.

Com acesso à AWS, os alunos vão poder conhecer e se qualificar para trabalhar com as ferramentas e serviços que a AWS oferece aos seus clientes, um diferencial importante no mercado de trabalho. Os cursos poderão ser feitos individualmente ou em turmas formadas pelos professores.A capacitação online dos professores de Fatec está prevista para 03 de julho. Inscrições podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSfRhKrbPFL97pkL-RNhbrt9DGOJSH0BsihqJg2DMkZ50Rxyfg/viewform.

