Professores da SMELT Promovem Hoje Aulas On-Line de Dança Mix e de Salão

Os professores da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Turismo (SMELT) encontraram uma maneira diferente de manter as aulas, já que devido à pandemia as atividades presenciais foram suspensas, como uma forma de evitar a propagação do coronavírus. Nesta terça-feira, dia 16, a partir das 19h, os educadores físicos estarão promovendo aulas on-line de dança de salão e dança mix.

Além dos inúmeros benefícios à saúde, a dança tem auxiliado alunas a enfrentarem a depressão. “A dança mix trouxe grandes benefícios, tínhamos alunas com peso acima da média, depressão, autoestima baixa e até mesmo um relacionamento difícil com seus familiares. Através da dança conseguiram ter grandes mudanças”, comentou Aislan Souza, professor de dança.

As atividades são gratuitas e são realizadas em parceria com a Prefeitura de Catanduva. As aulas têm como objetivo promover um momento de relaxamento durante a quarentena e de aproximar as pessoas, apesar de não estarem no mesmo espaço físico.

Para os interessados em participar, as aulas ocorrem as terças e quintas-feiras, no mesmo horário. A transmissão é disponibilizada pelo canal do Youtube da Secretaria de Cultura.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

