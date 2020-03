Professores da Rede Municipal Apostam na Criatividade Para Ensinar na Quarentena

Em tempos de isolamento social, os professores das escolas municipais de Catanduva apostam em um fator especial para garantir a continuidade do aprendizado: a criatividade. Em grupos de conversação e o envio de vídeos educativos aos alunos, produzidos pelos próprios educadores, eles mantêm o envolvimento das crianças para que as atividades da escola sejam feitas em casa.

A Diretora de Orientação Pedagógica, Alessandra Cristina Garcia Stela conta que a partir da medida preventiva de suspender as aulas, os professores foram estimulados a buscar formas de prosseguir os ensinamentos durante a quarentena. De imediato, algumas atividades foram entregues aos pais, em material impresso, nos dias que antecederam a paralisação. Outras apostas surgiram posteriormente. “Estamos tentando contribuir para que as crianças tenham esses momentos com o mundo escolar. Queremos reforçar habilidades adquiridas na escola e manter a mente das crianças ativas, com o olhar atento ao que está acontecendo, além de exercitar as competências deles, com as atividades”, destacou Alessandra.

O projeto de ensino à distância é desenvolvido com a turma do Ensino Fundamental e inclui atividades de matemática, educação física, biologia e língua portuguesa.

“Acreditamos que, desta forma, estamos contribuindo para a qualidade da educação no nosso município, contando com o apoio de todos os educadores neste momento delicado, em que nossas crianças precisam ficar em casa e em segurança”, complementou a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Com apoio da tecnologia, cada vez mais presente na vida das crianças, os docentes também oferecem contação de histórias e até jogos que desafiam os alunos a descobrirem as mais diferentes habilidades. Com o trabalho, a ideia da Secretaria de Educação é que, na volta às aulas, a produtividade esteja em alta com a turma toda.

“Todos os educadores do Ensino Fundamental estão envolvidos na iniciativa, que ainda traz dicas para os pais de atividades que podem ser feitas diariamente, como forma de complementar os ensinamentos apresentados”, finalizou Alessandra.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook