Professores da Escola Paulo de Lima Digitaliza Livros Para Incentivar Alunos a Lerem

Realizar atividades de incentivo à leitura em meio a uma pandemia não é nada fácil, por isso a sala de Leitura da E.E. Paulo de Lima Corrêa juntamente com os professores de Português e Arte decidiram disponibilizar para os alunos os livros digitalizados e áudio livros para que o contato com a leitura não fosse abandonado. “A sala de leitura não tinha uma visitação diária nesse período, mas durante o isolamento percebemos que os alunos estavam precisando da leitura. Foi então que começamos a ação, divulgando os livros disponíveis na plataforma através de links que foram postados na plataforma virtual” explica o professor Wander Arf, responsável pela sala de Leitura.

Segundo ele funciona e é possível realizar essas atividades. Com as devidas adaptações e muitos desafios nessas condições remotas. O professor teve que fazer uma mediação entre o virtual de forma hibrida e simultânea. Interagindo o aluno a aprender em tempos de pandemia. Com esse incentivo os alunos puderam continuar a ter acesso a leitura e aprender mais seja nos livros para pesquisa ou literatura, ou pelo simples fato de ler um bom livro. “Agradeço aos professores, coordenadores e gestores por todo apoio cultural nas quais não têm medido esforços para que o mesmo venha acontecer” finalizou o professor. Gestores: Diretor Luís Fernandes de Jesus vice diretoras Lucélia Rosa Ribeiro e Rosimeire Costa Fábio. Coordenadores: Andrea Stefano e Sandra Martins . Professores envolvidos (Lizzy Gomes Bueno Azevedo, Leticia Elena de Carvalho, Andrea Justino, Marilza Gomes da Silva, Lucas Marcelino e Micael Oliveira).

Ariane Pio

Da Reportagem Local