Professores Aderem a Parada Contra Reforma da Previdência

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) e outras entidades do magistério marcaram protesto para hoje (03), às 14h, em frente à Assembleia Legislativa (Alesp) uma manifestação contra a reforma da Previdência do Estado e o abono de equiparação ao piso nacional, concedido pelo governo. Os professores vão paralisar as atividades no dia de hoje para demostrar a insatisfação contra a PEC que será votada em segunda instância. A data escolhida é a mesma que está prevista a votação da PEC da Previdência estadual, na Alesp. A reforma prevê aumento da contribuição de 11% para 14%, tanto para professores ativos quanto os inativos e pensionistas.

Em Catanduva, o secretário geral do estado da APEOESP e coordenador da sub sede de Catanduva, Leandro Oliveira disse que os professores das escolas estaduais de Catanduva vão sim paralisar em apoio ao protesto à Reforma da Previdência dos servidores do estado e a proposta de nova carreira do magistério estadual.

Leandro ainda ressalta que a PEC já foi votada em 1ª instância e hoje segue para 2ª instância e por isso a APOESP fez uma convocação onde unifica todos os profissionais a paralisarem em prol de contra a reforma da previdência e assim pressionar os deputados. Para o coordenador da sub-sede de Catanduva essa reforma é muito prejudicial ao servidor publico pior que a previdência aprovada pelo governo Bolsonaro.

Leandro ainda enfatiza que Catanduva terá mais de 60% de paralisação nas escolas públicas e até mesmo em escolas da região, e uma caravana sairá para São Paulo onde participarão do evento de manifestação.

O coordenador explicou de forma descontente sobre governo Dória em relação aos professores e principalmente uma entrevista que o governador cita “deselegantemente” que não pagaria suco de laranja para professores ficarem tomando a toa. Além disso, segundo Leandro, o governador prometeu reajuste e não cumpriu o que prometeu. “Por isso essa paralisação se faz necessária para pressionar os deputados e o próprio governo Dória com essa política austera contra o servidor público”.

A reportagem de O Regional questionou a Secretaria Estadual de Educação sobre a manifestação que será realizada. Em nota, a secretaria informou: “A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamenta que o sindicato se paute por uma agenda político-partidária completamente desvinculada do compromisso com o aprendizado dos alunos. A Seduc-SP orientou que todas as escolas estaduais permaneçam abertas na próxima terça-feira (3) e confia no compromisso do professor com seus alunos. Em caso de eventuais faltas, o superior imediato irá analisar a justificativa apresentada, de acordo com a legislação”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local