Professora Noel Faz Visita E Escola Municipal Realiza Drive-Thru De Formatura

Mesmo num ano atípico, a educação não parou diante da pandemia do novo coronavírus. E mesmo assim os alunos da rede municipal de ensino não deixaram de comemorar a conclusão de um novo ano letivo. Para garantir que a data não passasse em branco, os educadores apostaram em ideias inéditas e divertidas.

Teve drive-thru de certificados, em que os alunos passavam e levavam o comprovante da conclusão. Teve formatura on-line com toda a classe presente de forma virtual seguindo o rito de uma formatura convencional, e teve a Professora Noel, que foi a caráter levar lembrancinhas de final de ano para a turminha.

Alguns dos educadores montaram a estrutura para as fotos de formatura e cada aluno foi em um horário específico para pegar o certificado, a fim de evitar aglomeração. As ações seguiram as regras para controlar o avanço do novo vírus, como o uso de máscara e disponibilidade de álcool em gel. Balões, enfeites e toda a estrutura foi montada com o apoio de funcionários de cada escola.

“É com orgulho que vemos o quanto nossos educadores se esforçaram, nesse ano cheio de desafios, para garantir a aprendizagem à distância e também a formatura de fim de ano. Fugimos dos padrões para que nossas crianças possam se lembrar com carinho dos bons momentos com seus professores e colegas. Parabéns a todos pelo empenho, dedicação, carinho e respeito com os alunos e suas famílias”, diz a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Ariane Pio

Da Reportagem Local