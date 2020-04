Professora de Ginástica Rítmica de Catanduva Incentiva Alunas a Gravarem Vídeos

A professora de Ginástica Rítmica de Catanduva, Jessica de Lucca começou a pedir para suas alunas gravarem vídeos dos exercícios feitos em casa e assim, a treinadora posta na rede social de sua academia de dança como incentivo para que as ginastas não parem de se exercitar mesmo em tempos de isolamento.

Segundo a professora depois que passar o tempo de reclusão, as atletas precisam estar ainda com flexibilidade e como qualquer outra atividade física, para se ter resultado deve-se estar todo dia praticando um pouco seja alongamento, os exercícios, os aparelhos de ginástica rítmica.

Além disso, Jéssica conta que está com muita saudade das meninas e é uma maneira de poder vê-las através do vídeo que é enviado via WhatsApp.

“Já recebi vídeos de muitas alunas minhas e estou vendo o esforço delas em continuarem o trabalho desenvolvido nas aulas, nos treinamentos, isso me enche de orgulho porque assim que passar essa fase, voltam os campeonatos e o time de Catanduva sempre tem representado muito bem nossa cidade por aí a fora. Quem não me enviou pode ainda enviar e as outras que já enviaram podem também fazer outras séries que estarei postando e compartilhando esse momento que é muito importante para nossa academia de Ginástica Ritmica” finalizou a treinadora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

