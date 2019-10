Professor Publica Em Livro Sobre a História da Inclusão de Pessoas Com Deficiência

Do recorte de uma dissertação de mestrado nasceu uma parte do livro acadêmico ‘Educação Inclusiva no Brasil: história, gestão e política’, publicado pela editora Paco Editorial. O autor da pesquisa é o professor Francisco Rodrigues Neto, que, ao lado de sua orientadora de mestrado, Daniela Leal, publicou no encadernado o capítulo denominado ‘A genealogia das políticas públicas no Brasil: olhares sobre a pessoa com deficiência’.

“O capítulo é um recorte da minha pesquisa de mestrado, defendida em junho deste ano, que abordou a história e a evolução de políticas públicas em âmbito internacional e nacional com foco na proteção e garantia de direitos às pessoas com deficiência”, disse em entrevista ao O Regional. A parte do livro escrita por Francisco aborda o histórico e a evolução das políticas de promoção e inclusão das pessoas com deficiência no Brasil, havendo, como ponto de partida, as primeiras leis criadas no período imperial, e como finalização, a Lei Brasileira de Inclusão das pessoas com deficiência, promulgada em 2015.

O autor, além de pesquisador na área, também é militante pela causa das pessoas com deficiência. “Estou como vice-presidente do Conselho Municipal da pessoa com deficiência de Catanduva. Durante 10 anos, atuei como gestor de políticas públicas no município, exercendo o cargo de Coordenador de Inclusão Social”.

O livro está à venda tanto em livrarias, quanto no site da editora, por R$ 49,90. O link para a compra é o https://www.pacolivros.com.br/educacao-inclusiva1.

O autor

Francisco Rodrigues Neto nasceu em Campinas e, quando tinha sete anos, sua família se mudou para o interior, morando no município de Elisiário até 2009. Ele possui Graduação e Pós-graduação em Educação Física pela UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, bem como Mestrado em Educação pelo Centro universitário Moura Lacerda, de Ribeirão Preto

“Em 2007, a convite do ex-prefeito Afonso Macchione Neto fui contratado para trabalhar na Prefeitura de Catanduva, para iniciar um projeto de iniciação esportiva para pessoas com deficiência. Em 2010, assumi o cargo de Coordenador da recém-criada Coordenadoria Municipal de Inclusão, órgão criado com o objetivo implementar políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. Em 2013, o ex-prefeito eleito Geraldo Vinholi me convidou para permanecer na função de Coordenador de Inclusão Social. Depois, em 2014, também a convite do Geraldo Vinholi, me tornei Secretário de Assistência Social, permanecendo até o final de seu mandato, em 2016. Ministro palestras e treinamentos para a formação de gestores de políticas públicas na área de inclusão da pessoa com deficiência. Minha relação com Catanduva é de muito respeito e carinho, a cidade me acolheu e sou muito grato por tudo que me proporcionou.”, finaliza.

Da Reportagem Local