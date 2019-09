Professor Morre Em Acidente em Rodovia Que Liga Tabapuã a Olímpia

Um homem de 55 anos morreu em um acidente registrado na última segunda-feira, na estrada vicinal Antonio Ricardo de Toledo, que liga Tabapuã a Olímpia. A vítima, um professor que lecionava em Catanduva, mas era morador de Araraquara, teria perdido o controle da direção e capotado o veículo quando trafegava pela pista no sentido Tabapuã a Olímpia, segundo a polícia. O carro não atingiu outros veículos.

Testemunhas que passavam pela vicinal no momento do acidente, acionaram o Corpo de Bombeiros.

Quando a equipe chegou ao local, o professor já estava sem vida. Ele estava sozinho no veículo. As causas do acidente serão investigadas.

Dados

Na região de São José do Rio Preto, foram apontados 182 óbitos durante esses seis primeiros meses deste ano, número que corresponde a 7% do total no Estado de São Paulo segundo o Infosiga.

“Os resultados deste ano são fruto de uma intensa mobilização promovida pelo Governo do Estado e pela sociedade como um todo. E o engajamento do poder público é fundamental para a criação de políticas públicas eficazes”, explica a coordenadora do programa Respeito à Vida, Silvia Lisboa. Em junho, esse mesmo programa e o Detran.SP firmaram uma parceria com todos os 304 municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, sendo destinados quase R$ 200 milhões para intervenções em ruas e avenidas.

Os dados do Infosiga SP para esse primeiro semestre mostram que a maioria dos acidentes fatais (51,1%) ocorre em ruas e avenidas administradas pelas prefeituras. Já as ocorrências em rodovias correspondem a 44,1% do total, enquanto em 4,6% dos casos, não foi possível identificar o local do acidente.

