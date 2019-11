Professor e aluna de Psicologia representam Imes em dois grandes eventos de pesquisa

O curso de Psicologia do Imes Catanduva foi destaque em dois eventos de pesquisa científica regionais. O primeiro deles foi o “XIV Encontro Ibero-Americano de Educação (EIDE)”, na Unesp de Araraquara, realizado entre os dias 20 e 23 de Novembro, em que o professor Fernando Macedo apresentou, de forma oral, o trabalho “Psicoterapia psicodinâmica breve presencial e online: uma comparação sobre a qualidade das duas formas de psicoterapia”. Participaram da apresentação dezenas de pessoas.

“Na oportunidade discuti acerca de questões referentes à internet aplicada na saúde e na educação, especificamente a internet como ferramenta importante no atendimento psicológico online para favorecer pessoas que moram fora do país, outras que passam em vestibular etc. Foi bom tratar o tema com o público presente”, comentou o professor Fernando.

Outra conquista importante para o curso de Psicologia do Imes Catanduva está relacionada ao Congresso de Iniciação Científica e Pesquisa (Conic) desse ano. No último dia 21 foi divulgada a lista dos premiados no evento, e a aluna de Psicologia Janaina Roveri obteve o 2º lugar na categoria “Ciências da Saúde”. Ela apresentou, em formato de pôster, a pesquisa “A realidade da esquizofrenia: relato de experiência”, recebendo menção honrosa pelo trabalho. Realizado pelo Semes desde 2001 o Congresso Nacional de Iniciação Científica Conic –Semesp possui como principal objetivo identificar talentos, estimular a produção de conteúdo científico além de viabilizar na prática os projetos apresentados pelos alunos, por meio do exercício da criatividade e de conhecimentos adquiridos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local