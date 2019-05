Professor Da Fatec Dá Palestra Sobre Automação Para Carros

Em Florianópolis no dia 20 deste mês, o professor do curso de Automação Industrial da Fatec Catanduva, Diego Bruno, dirigiu uma palestra sobre sua pesquisa de doutorado e que visa a redução de acidentes de trânsito em rodovias brasileiras. O professor representou a Fatec Catanduva no tópico de Automação e Inteligência Artificial.

No contexto de veículos inteligentes existem aplicações envolvendo Inteligência Artificial que são capazes de dar suporte a tomada de decisão para um motorista em situação de risco, seja essa por sonolência ou falha humana na tarefa de dirigir. O sistema do professor Diego é capaz de assumir o controle do veículo e estacioná-lo no acostamento, assim, evitando um grave acidente de trânsito. Tudo isso de maneira automática e livre de falhas humanas.

Inclusive neste mês que foi determinado como “Movimento Maio Amarelo” que nasceu com uma só proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.

São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 3% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país.

Ariane Pio

Da Reportagem Local