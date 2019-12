Proerd Realiza Formatura Dos Alunos De 2019 Em Palmares Paulista

A formatura das turmas de 2019 do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) aconteceu na noite de quinta-feira (28), na cidade de Palmares Paulista com a presença de 180 crianças que estavam com muita alegria e entusiasmo.

A autoridade que estava na formatura era o Comandante do 30°. BPM/I, Tenente Coronel PM Fabricio Marchi Tiago e a Prefeitura de Palmares Paulista parabenizou a Polícia Militar de São Paulo pelo evento de responsabilidade social.

“Ação que merece o nosso reconhecimento e apoio, pelos resultados que proporcionam à toda comunidade assistida” contou um dos organizadores do evento na cidade.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família.

O Proerd e sua missão é ensinar aos estudantes habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável.

A visão do programa é construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.

Os objetivos específicos do programa incluem: desenvolver nos jovens estudantes habilidades que lhes permitam evitar influências negativas em questões afetas às drogas e violência, promovendo os fatores de proteção. Estabelecer relações positivas entre alunos e policiais militares, professores, pais, responsáveis legais e outros líderes da comunidade escolar.

Permitir aos estudantes enxergarem os policiais militares como servidores, transcendendo a atividade de policiamento tradicional e estabelecendo um relacionamento fundamentado na confiança e humanização. Estabelecer uma linha de comunicação entre a Polícia Militar e os jovens estudantes.

Abrir um diálogo permanente entre a “Escola, a Polícia Militar e a Família”, para discutir questões correlatas à formação cidadã de crianças e adolescentes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local