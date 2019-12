Proerd forma mais uma turma na cidade de Itajobi com entrega de certificados

A noite de quarta-feira (04) foi marcada por emoção com a formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

Crianças e pré-adolescentes, alunos do 5º ano das escolas municipais e particular de Itajobi, com idades entre 09 e 12 anos, receberam o certificado do Programa. Também participaram da cerimônia, familiares de alunos e autoridades do município.

O Proerd é realizado todos os anos nas escolas, ministrando uma aula por semana aos alunos. As aulas são feitas com policiais militares que abordam temas como escolhas certas, seguras e responsáveis, para que os alunos tenham uma vida saudável, longe das drogas e da violência.

O prefeito Lairto Piovesana esteve no evento e afirmou o quanto é importante realizar essa parceria com a Polícia Militar. “Agradeço a Polícia por esse importante trabalho feito com os estudantes do nosso município. Fico emocionado em ver a participação efetiva das crianças durante o curso”.

PROERD – O QUE É

O objetivo do Programa é prevenir o uso e abuso de drogas, através da orientação e conscientização dos efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas.

O PROERD desenvolve um conjunto de ações preventivas contra as drogas e a violência, apoiando iniciativas com a família, estudantes e professores, sendo aplicado aos alunos de forma dinâmica e divertida, além de oferecer várias atividades interativas, participação de grupos e aprendizado cooperativo, que foram projetados para estimularemos estudantes a resolverem os principais problemas na sua vida, como autoconhecimento e autogerenciamento, tomada de decisão segura, responsável e saudável, compreensão dos outros (alteridade), habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal e habilidade de lidar com desafios e responsabilidades.

O intuito é encorajar as crianças, em idade escolar, a ampliar suas alternativas positivas para evitarem o uso de drogas e a prática da violência. Oferece ainda estratégias para desenvolvimento da competência social, noções de cidadania, habilidades de comunicação, autoestima, tomada de decisões, resolução de conflitos e objetivo de vida.

Ariane Pio

Da Reportagem Local