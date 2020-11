Produtos De Limpeza Estão Mais Caros Em Supermercados

Depois da explosão do novo vírus do Covid-19 e as exigências de limpeza e segurança para saúde e assim evitando o contágio, o aumento de vendas e uso de produtos de limpeza triplicou nos últimos meses.

Com isso, supermercados, atacados e distribuidoras estão lucrando mais do que nunca com o momento nas vendas de produtos de limpeza. O álcool em gel é o destaque de compras e vendas, o produto que não pode faltar mais na lista de compras, além disso, as donas de casa que são as maiores consumidoras de produtos relacionados com limpeza de piso, roupas e outros tem visto uma grande diferença na alta de preços desses insumos.

Em pesquisa do Regional pelos mercados e atacados o preço disparou cerca de 30% em relação ao começo da pandemia. O preço médio do detergente em março era vendido a R$ 1,05, hoje se encontra na faixa de R$ 1,98. Já o álcool em gel no começo da pandemia era encontrado a R$ 9, o mesmo se encontra por R$ 15. O desinfetante e o detergente em pó foram os que mais tiveram um aumento considerável, de mais de 50%.

Os preços cobrados pelos supermercados passaram a ser monitorados Procon.

Ariane Pio

Da Reportagem Local