Produtos da Ceia de Natal podem ficar até 85% mais caros. Em rápida pesquisa realizada pela redação de O Regional, os preços tem alteração de um produto para o outro. O Procon também realizou levantamento que comprova preços até 133% mais caros . Em Catanduva o produto que mais teve alteração no valor foi o panettone tradicional.

Aquele panettone de frutas secas, que não pode faltar na ceia natalina e no dia de Natal, pode ter uma diferença de até 85%, o mesmo produto, da mesma marca.

A redação pesquisou quatro supermercados, em um o menor preço de panettone de 500g é de R$ 15,59, já em outro chega a R$ 28,90. Outros produtos que são requisitados nessa época do ano também fizeram parte do levantamento, mas foi no panettone que nossa equipe viu a maior diferença.

Em pesquisa promovida pelo Procon em cidades interioranas, o produto que apresentou maior diferença de preço foi o palmito de 300g. Em um local, o valor era de R$ 9,98 e em outro de R$ 18,92.

Na capital, o produto que teve a maior diferença de valores foi o pernil congelado com osso, o valor chegou a preço até 133,40% maior.

Já o chocottone de 400g, teve variação de 62,93%. O maior preço encontrado foi de R$ 17,58 e, em outro, por R$ 10,79.

No interior os municípios fiscalizados foram Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Vicente, São José dos Campos, Sorocaba e a cidade vizinha São José do Rio Preto.

Segundo o Procon, 152 produtos foram pesquisados em quatro supermercados.

Foram comparados os preços de azeites, bombons, carnes congeladas, lentilhas secas, conservas, farofas prontas, frutas em calda, panettones e chocottones de diversas marcas.

“Após comparação de 119 produtos comuns entre as pesquisas realizadas neste ano e no ano passado, constatou-se, em média, uma alta de 2,39% no preço desses itens. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor de São Paulo) da FIPE, referente ao período, registrou uma variação de 3,47%”, informa o Procon.

O órgão de proteção ao consumidor orienta planejar o cardápio da ceia que servirá, listar os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo. Isso ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso.

“Na hora da compra, é importante ler as embalagens e rótulos dos produtos, observando características, condições de conservação e informações nutricionais, além da data de validade”, conclui.

Karla Sibro

Da Reportagem Local