Produtores e Sindicatos Rurais Lançam ‘Campanha AlimentAÇÃO’

O Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo (Faesp) / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SP está mobilizando produtores e sindicatos rurais na Campanha AlimentAÇÃO.

Com o objetivo de criar uma rede de apoio a quem mais precisa, ao mesmo tempo em que auxilia os produtores rurais que sofreram impactos com a pandemia.

Essa rede conta, também, com o apoio de outras entidades, como o Sebrae-SP.

Por meio da Campanha AlimentAÇÃO, doadores “compram” a produção de agropecuaristas, que repassarão esses itens para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

Os sindicatos rurais do Estado de São Paulo farão a ponte com os produtores rurais cadastrados, centralizarão as doações e coordenarão com entidades de apoio os processos de doação. Além de alimentos, os interessados em ajudar também poderão doar cestas básicas e materiais de higiene pessoal.

Como

doar

As pessoas interessadas em apoiar a Campanha AlimentAÇÃO podem contatar o Sistema FAESP/SENAR-SP, através do WhatsApp (11) 94710-8788 ou pelo e-mail: adminmail@faespsenar.com.br, que os técnicos poderão auxiliar com mais informações e contato com os sindicatos rurais e produtores rurais.

