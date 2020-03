Produtor Paulista De Limão Tem Procura Acelerada Devido Ao COVID19

A maior região produtora de lima ácida Tahiti, ou simplesmente limão, no Estado de São Paulo abrange os municípios de Itajobi, Urupês, Pindorama, Santa Adélia, Novo Horizonte, entre outros, todos eles da área de atuação da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) Regional Catanduva, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo tem impacto positivo, apesar do novo vírus.

Seja em função do coronavírus responsável pela Covid-19 ou simplesmente época do outono quando ocorrem as gripes em geral, o fato é que a pandemia que atinge o Estado de São Paulo e o Brasil também apresentou reflexos no consumo do limão, fruta conhecida pelo seu alto valor em vitamina C.

A importância econômica do limão na região é muito grande, tanto no atendimento ao mercado interno, com venda para grandes centros de abastecimento do próprio Estado de São Paulo, como também do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul e outros. “Há cerca de dois anos houve um incremento de 30% no plantio de limão que é o carro-chefe e a segunda cultura de importância econômica na região, a primeira continua sendo a cana, mas na fruticultura o limão acabou tomando área de outras frutas como a manga e a laranja que também eram expressivas”, conta o diretor da CDRS Regional Catanduva, Cláudio Giusti de Souza.

Foi nessa esteira de aumento da produção que a Cooperativa de Produtores de Limão de Urupês, a Cooperlimão, passou a atender também ao mercado de exportação, principalmente mercado europeu com cerca de 10% da produção que na época de safra chega a 130 toneladas/dia. “Nessa época do ano a produção fica na faixa entre 70 a 80 toneladas/dia”, explica o gerente comercial da Cooperlimão, Jefferson Tonon. “Até a semana passada não tivemos problemas, o packing house continuou atendendo e houve um aumento de 100% no valor pago pelo quilo do limão ao produtor, de R$ 0,50 para R$ 1,00, um preço que nesse período não costuma mesmo ser alto, por ter início a saída de safra, mas ao invés de cair, acabou estabilizando na última semana”.

Mas a preocupação dos 36 cooperados da Cooperlimão está em saber se os clientes, as grandes distribuidoras que normalmente vão até Urupês carregar os caminhões, continuarão a poder circular entre os Estados e a abastecer os mercados. “Ainda temos bastante limão nos pés, a colheita desse ano foi alta e vendemos muito, na última semana os clientes dobraram os pedidos, o que não é normal nesse período, então os produtores estão de certa forma animados, apesar da situação, os preços estão estáveis, mas o mercado de exportação está parado, nossa projeção era aumentar esse mercado, mas vamos aguardar os próximos acontecimentos”, frisa Jefferson com cautela.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

