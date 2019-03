Produção de Leite Rende R$ 10,8 Milhões na Região

Além da cana-de-açúcar, a região de Catanduva é destaque na produção de leite, que só em 2017, ano mais recente, rendeu R$ 10,8 milhões conforme revelam dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA). Outro levantamento, desta vez do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mostra que a oferta no primeiro mês deste ano estava limitada.

Os dados que foram levados em consideração na busca de O Regional incluem também o leite B e o C cuja variação está relacionada ao tipo de ordenha e armazenamento do produto. Só em 2017 foram mais de 8,3 milhões de litros de leite produzidos na nossa região. Resultado levemente maior do que o visto em 2016 que tinha valor de produção na casa dos R$ 10,3 milhões e 8,2 milhões de litros do laticínio produzidos.

A informação divulgada pelo Cepea recentemente, mostra que o preço do leite ao produtor, teve alta de 10,2% só no período de janeiro para fevereiro deste ano. A captação líquida no mês passado foi de R$ 1,41, 13 centavos a mais do que em janeiro e 33% maior do que o valor visto no mesmo período do ano passado. Essa seria a maior média para um mês de fevereiro em termos reais desde quando teve início a série histórica do Cepea.

“A intensificação do movimento de alta no campo esteve atrelada à oferta limitada em janeiro e ao aumento da competição entre empresas para assegurar a compra de matéria-prima”, informa o levantamento. O volume captado em janeiro foi menor do que as expectativas dos agentes. Essa menor captação estaria relacionada a diversos fatores. “A estiagem no Sudeste e Centro-Oeste e o excesso de chuvas no Sul prejudicaram a atividade. Outro ponto que afetou a oferta no campo foi o desestímulo de produtores no final do ano passado, tendo em vista a queda da receita e a alta nos custos de produção. Além disso, no encerramento de 2018, as assimetrias de informações e ações especulativas diminuíram a confiança de produtores em seguir aumentando a produção”, complementa.

A expectativa é de que neste mês de março os preços continuem em alta, mas me menor intensidade. “A expressiva valorização do leite ao produtor já no início do ano desperta alerta sobre a sustentação desse movimento. Vale lembrar que, em 2017, a oferta limitada de leite impulsionou as cotações no início do ano, mas o desequilíbrio entre oferta e demanda fez os valores despencarem a partir de junho. O que difere o cenário atual do daquele ano é, principalmente, o contexto econômico, que mostra recuperação do consumo e aumento do poder de compra das famílias. O aquecimento da demanda pode facilitar a absorção da valorização dos derivados e evitar que os preços no campo despenquem. No entanto, houve maior oscilação dos valores de derivados, como UHT e muçarela, na negociação entre indústria e atacado no correr de fevereiro, sugerindo certa dificuldade em ultrapassar os atuais patamares de preços”, prevê o setor.

Caso a demanda consiga absorver a alta da matéria-prima, o ajuste da oferta pode ocorrer em um prazo curto. “É importante ressaltar que grande parte do rebanho brasileiro apresenta produtividade muito abaixo do potencial e que, com preços do leite em alta, há maior estímulo nutricional e aumento da produção. Além disso, a perspectiva é de preços mais atrativos de milho nos próximos meses, principalmente a partir de junho. Por outro lado, o fenômeno El Niño pode prejudicar a produção neste ano”, finaliza o Cepea.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local